KAYSERİ (AA) – Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Ülkemiz ve şehrimiz sanayisine hizmet etmek ve ülke kalkınmasına katkıda bulunmak amacı ile önümüzdeki dönem için aday olmaya karar verdik.” dedi.

Kayseri Sanayi Odası’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan KAYSO Başkanı Büyüksimitci, Meclis Başkanı Abidin Özkaya ile birlikte, başkanlık divanı, yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Büyüksimitçi, “Ülkemiz ve şehrimiz sanayisine hizmet etmek, ülke kalkınmasına katkıda bulunmak amacı ile önümüzdeki dönem için aday olmaya karar verdik. Eğer kıymetli sanayicilerimiz teveccüh gösterir ve bizlere tekrar görev verirse elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağımızı sizlerin huzurunda bir kere daha belirtmek istiyorum.” diye konuştu.

Kayseri’nin bir takım ana beklentilerinin olduğunu ifade eden Büyüksimitci, yüksek hızlı tren, gümrüklü yeni bir havaalanı, Kayseri-Ankara yolunun iyileştirilerek Niğde otobanına bağlanması ve yerli otomobil konularının bunlardan birkaç tanesi olduğunu, özellikle yerli otomobilin yatırım yerinin mutlaka Kayseri olması gerektiğini belirtti.

Büyüksimitci, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile uyum içerisinde çalışarak 4. organize sanayi bölgesi ile ilgili çalışmaların sonuna geldiklerini ve Gıda Sanayi İhtisas organize sanayi bölgesi konusunda yeni bir çalışma yapacaklarını kaydetti.

Savunma Sanayi İhtisas organize sanayi bölgesi yönünde planları olduğunu aktaran Büyüksimitci, “Katma değerli ürünler üretebilmek için Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin Kayseri’de mutlaka olması gerekiyor. Kentte 6 olan Ar-Ge merkezlerinin sayısının en az 15’e çıkartılması ve Endüstri 4.0 çalışmalarına hız verilmesi gerekiyor.” diye konuştu.

KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya ise Türk ekonomisinin geleceğinden iyimser olduklarını ifade etti.