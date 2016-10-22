KAYSO Başkanı Büyüksimitci:

KAYSERİ (AA) – Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, teknoparkta küçük gibi görünen firmaların önemli işler yaptığını belirterek, “Dubai’de bir bankaya, Türkmenistan devletine, Amerika’ya yazılımlar yapan firmalarımız var. Kayseri sanayisini de bu tür kriz durumlarında eminim ki kurtaracak en temel unsurlardan biri olacak.” dedi.

Büyüksimitci, oda salonunda düzenlediği basın toplantısında, kentin ihracat rakamlarının düşmesinde döviz paritesinin etkili olduğunu belirtti.

Dünyada petrol fiyatları düştüğü için hammaddenin de ucuzladığını dile getiren Büyüksimitci, “Dolayısıyla çelik ve çelikten mamul ya da petrokimya ürünlerinden mamul birtakım ürünlerin de maalesef hammadde fiyatları düşünce satış fiyatları da düştü. Bizim önemli, ana pazarlarımızdan olan Irak, Suriye gibi Ortadoğu pazarlarındaki olaylar Türkiye ihracatını olduğu gibi Kayseri ihracatını da etkiledi.” diye konuştu.

Büyüksimitci, Kayseri’nin havacılık alanında çok ciddi bir altyapısı olduğuna dikkati çekerek, buna rağmen organize olunamadığını savundu. Havacılık sektöründe işlerin zor yürüdüğünü dile getiren Büyüksimitci, şöyle devam etti:

“Maalesef, sadece sağda solda savaş çıkartarak, üzerinize birilerini göndererek değil ekonomik olarak da akreditasyonla sizi tehdit ediyorlar. Bir ürün yapıyorsunuz, onunkinden daha iyi ama akredite edemezseniz o helikoptere takamıyorsunuz. Bu işlerde inat eder, azim gösterir ve çabalarsak becereceğimize inanıyorum. Burada, özellikle teknoparkta küçük gibi görünen firmalarımız muhteşem işler yapıyor. Dubai’de bir bankaya, Türkmenistan devletine, Amerika’ya yazılımlar yapan firmalarımız var. Kayseri sanayisini de bu tür kriz durumlarında eminim ki kurtaracak en temel unsurlardan biri olacak.”

– Başbakan Yıldırım’ın bankalara uyarısı

Büyüksimitci, bir gazetecinin Başbakan Binali Yıldırım’ın bankacılara yönelik uyarısını hatırlatarak, sanayicilerin yaşadığı finans sıkıntısında bankaların rolünü sorması üzerine, şunları kaydetti:

“Bankalar savaş riski gördükleri için kendilerine göre birtakım tedbirler alıyorlar diye düşünüyoruz. Tabii bunu dillendirmiyorlar, ‘Mevcut durum normal’ diyorlar. Daha önce Cumhurbaşkanımız da söylemişti, Başbakanımız da dün açık ve net olarak söyledi, şu anda herkesin taşın altına elini, gerekirse gövdesini koyma zamanı. Bankalar da bu işe katkı vermek durumunda. Etrafımızda ciddi tehlikelerin olduğu bir dönem yaşıyoruz. Sanayici olarak biz her türlü riski almaya hazırız. Bu da bir ekonomik savaş. Bu ekonomik savaşı da kazanmak zorundayız. Bankacıların da çok ciddi olarak biraz daha fazla fedakarlık göstermeleri bu dönemde önemli. 15 Temmuz ve sonrasında gelişen hadiselerle ilgili bankaların da birtakım yaptırımları var. Onlar için kimse bir şey demiyor zaten ama masum, devletine milletine bağlı, dün Başbakanımız da onu açıkça söyledi, firmalarımızın da bu işten çıkması lazım. Hiçbir problem yokken, normal nakit akışıyla yoluna devam edecek firmalarımız bu tür küçük etkilerden sıkıntıya girebilirler. Ekonomi hassas bir şey. Bu konuda anlayış ve destek bekliyoruz.”

– “Hükümet önemli destekler sağladı”

Başbakan Yıldırım’ın icraat insanı olduğunu, bunu son uygulamalarıyla da gösterdiğini vurgulayan Büyüksimitci, Hükümetin kısa vadede güzel işler yapılabilmesi için önemli destekler verdiğini anlattı.

Büyüksimitci, Kayseri sanayisinin yüzde 99’unun KOBİ olduğuna dikkati çekerek, “KOSGEB, TÜBİTAK tarafından verilen destekler nakit, hibe, geri ödemesiz… Son desteklerden biri, ayın üçü itibarıyla kapandı. 1,5 milyon liraya kadar yerli makineyi 6 ayı ödemesiz, 3 yıl vadeli alabiliyorsunuz. 300 bin liraya kadar faizini devlet veriyor. Muhteşem bir şey bu. Bunun gibi de çok destek var. Nokta atışı destekler. Önceden destek olurdu ama almak için bürokrasiyle, prosedürlerle uğraşırdınız. Şu anda çok hızlı. Özellikle KOBİ ölçeğindeki işletmelerimizin büyüyüp katma değerli iş yapabilmeleri adına bu destekler çok önemli.” ifadelerini kullandı.

KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya ise bankaların, “FETÖ soruşturmalarında adı geçen kişilerin ortak oldukları firmanın bütünüyle ilgili karar verdikleri” yönünde duyumlar aldıklarını belirterek, bu kişiler dolayısıyla firmanın diğer ortaklarının da olumsuz etkilendiğini savundu.