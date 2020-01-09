KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Karamustafa: “Üniversite kampüs alanını belirledik”
KAYSERİ (AA) – Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, üniversitenin ana kampüsünün belirlendiğini söyledi.
Karamustafa, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan medya çalışanlarıyla bir araya geldi.
Gazetecilerin gününü kutlayan Karamustafa, Kayseri Üniversitesi'nin hak ettiği yere geleceğini belirtti.
Kayseri Üniversitesinin, Erciyes Üniversitesi içinden doğduğunu ifade eden Karamustafa, şunları kaydetti:
"Bu şehrin adını taşıyan üniversite, en kısa zamanda hak ettiği yere gelecek ve şu anda da geliyor. Üniversite olarak 16 ay boyunca neler yaptığımızı açıklayacak olursak, ilk olarak logomuzu tasarladık. Arkasından kampüs alanımızı ardık belirledik. Erciyes Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi, Kayseri Üniversitesinin ana kampüsü olacak. Muhtemelen 15 Haziran gibi oradaki ana binamıza geçeceğiz. Erciyes Üniversitesinin içerisindeki meslek yüksekokullarını da oraya taşıyacağız. Yavaş yavaş da olsa bir arsamız olması gerekiyor. Çünkü o 100 dönümlük yer yetersiz kalacak."
Rektör Karamustafa, konuşmasının ardından günün anısına Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya'ya plaket verdi.
-
Karaman'da kar yağışı şehirler arası ulaşımı aksatıyor
-
KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Karamustafa: “Üniversite kampüs alanını belirledik”
-
Kırıkkale'de şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
-
Kapadokya'da kar güzel görüntü oluşturdu
-
Çubuk'ta özel halk otobüsünün çarptığı 2 kişi yaralandı
-
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.