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Kayyum atanan belediyeden işçilere müjde

Kayyum atanan Batman Belediyesi, çalışmalarını sürdürüyor.

02 Kasım 2016 Çarşamba, 11:45
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Kayyum atanan Batman Belediyesi, çalışmalarını sürdürüyor. Belediye, 365 işçinin, 1 milyon 750 bin TL’ye ulaşan ve bir yıldır ödenmeyen ikramiyelerini bu ay ödeyecek. Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, “Belediyeye görevlendirilmemizle birlikte kentin sorunlarına bisturi vurmaya devam ediyoruz. Bir yana da çalışanlarımızın sorunlarını çözmeye aşmaya çalışıyoruz. Göreve başladığımızda belediyemizde çalışan 365 kardeşimizin yaklaşık 1 yıldır ikramiyeleri ödenmemiş olduğunu belirledik. Bununla ilgili zorunlu talimatları vererek içerideki ikramiyelerin ödenmesini sağladık. Çünkü işçinin alın terinin kurumadan hakkının verilmesi gerektiği anlayışına sahip bir toplumun mensuplarıyız. İşçilerimiz 15 Kasım itibariyle bundan böyle ikramiyelerini de maaşlarıyla birlikte alacak” dedi.  

Mehmet Şükrü Yıldırım

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