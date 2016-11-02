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Kayyum Cumali Atilla Suru inceledi

Benzeşen Başkan Gültan Kışanak ve Fırat Anlı’nın haklarındaki terör soruşturması çerçevesinde tutuklandığı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine, dün İçişleri Bakanlığınca atanan Etimesgut Kaymakamı Cumali Atilla, Sur ilçesini gezdi.

02 Kasım 2016 Çarşamba, 16:29
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Benzeşen Başkan Gültan Kışanak ve Fırat Anlı’nın haklarındaki terör soruşturması çerçevesinde tutuklandığı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine, dün İçişleri Bakanlığınca atanan Etimesgut Kaymakamı Cumali Atilla, Sur ilçesini gezdi. İncelemelerde bulunan Atilla’ya, ilçe belediyesine kayyum olarak atanan Vali Yardımcısı Bilal Özkan da eşlik etti. Vatandaşlarla bir araya gelen ve “Güzel geldin” anlamına gelen Kürtçe “Bı xer hati” sözleriyle karşılanan Atilla, bazı vatandaşlarla Kürtçe sohbet etti. Atilla, daha sonra, yürüye yürüye Büyükşehir Belediyesine geçti.

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