Kayyum olarak atanan Belediye Başkanı resti çekti

İçişleri Bakanlığı kadar Kanun Hükmünde Kararname ile Batman Belediyesine kayyum olarak atanan Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, göreve geldiği 50 jurnal çalışmaları değer biçmek için basın toplantısı düzenledi. Toplantıda göreve geldiği günden beri yaptığı hizmetleri anlatan Aksoy, birilerinin işçileri kışkırtarak ’Sizi işten çıkaracaklar’ söylentilerine de yanıt verdi. Suça bulaşmayan, hırsızlık yapmayan, arsızlık yapmayan ve işine gücüne sahip çıkan, belediye çalışmalarını sabote etmeyen, siyasi görüşü, dünya görüşü ne olursa olsun her kesimin başının üzerinde yeri olduğunu söyleyen Aksoy, “Belediye bir hizmet kuruluşudur. Bizim görevimiz milletimizin ve devletimizin bize sağladığı kaynakları en etkin, en verimli biçimde kullanarak vatandaşlarımıza vereceğimiz hizmeti en üstteki düzeye çıkarmaktır. Bundan Böyle biz hızlı, verimli ve sinerjik çalışan bir belediye olacağız. Bu gidişe üçgenin taban olmayan kenarı uyduran herkesin başımızın üzerinde yeri var” diye konuştu.

“İŞÇİLERİN BİRİKEN İKRAMİYELERİ ÖDENDİ”

Takriben bir yıldır belediyede emekçi ikramiyelerinin yatırılmadığına uyarı çeken Aksoy, “Ayrıca halkın memnuniyetini gözeteceğiz hem de çalışanlarımızın, hizmeti verenlerin memnuniyetini gözeteceğiz. Bu çerçevede 9 aydır ödenmeyen 3 dönemlik takriben 1 milyon 645 bin lira gecikmiş emekçi ikramiyeleri vardı, onu biz ödedik. Millet çalışacaklar, üretecekler ve haklarını alacaklar. Ama ben çalışmam, ben üretmem, ben sabote ederim ve belediyenin aracıyla hizmet götüreceğime o araçla PKK’ya bomba taşırım diyen de varsa yan onlarla da çalışmamız mümkün değil” biçiminde konuştu.