Ana Sayfa   >   Genel   >   Kaz Dağlarında dev ayı izi

Kaz Dağlarında dev ayı izi

Kazdağlarında şimdiye kadar görüntülenenlerden daha büyük bir ayıya ait olduğu belirlenen ayak izleri saptandı.

17 Kasım 2016 Perşembe, 10:54
kaz-daglarinda-dev-ayi-izi

Benzer Konular

ozalp-beyaza-burundu
Özalp beyaza büründü
ardahan-posofta-kar-tatili
Ardahan Posofta kar tatili
tipi-kenti-beyaza-burudu
Tipi kenti beyaza bürüdü

Kazdağlarında şimdiye kadar görüntülenenlerden daha büyük bir ayıya ait olduğu belirlenen ayak izleri saptandı. zaman zaman gerek foto kapanlarla gerekse devriye görevi yapan ekiplerce görüntülenen ayılardan daha büyük olduğu tahmin edilen ayının varlığı, ekipleri de heyecanlandırdı. Kazdağlarında devriye görevi yapan Şube şefi Ümit Elçin ve Fahri Av Müfettişi Mehmet Şevik kadar görüntülenen bacak izlerine sahip ayının tespiti için de bölgeye fotokapan kurulacak. 

Gürkan Düzenli

ayı izi haber haberler kaz dağları ayı kazdağlarında

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet