Kaz Dağlarında dev ayı izi

Kazdağlarında şimdiye kadar görüntülenenlerden daha büyük bir ayıya ait olduğu belirlenen ayak izleri saptandı. zaman zaman gerek foto kapanlarla gerekse devriye görevi yapan ekiplerce görüntülenen ayılardan daha büyük olduğu tahmin edilen ayının varlığı, ekipleri de heyecanlandırdı. Kazdağlarında devriye görevi yapan Şube şefi Ümit Elçin ve Fahri Av Müfettişi Mehmet Şevik kadar görüntülenen bacak izlerine sahip ayının tespiti için de bölgeye fotokapan kurulacak.

Gürkan Düzenli