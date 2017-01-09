Kaza anı güvenlik kamerasında

– Eskişehir’de bir kadının ayağının kayması sonucu kamyonetin altında kalma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de bir kadının ayağının kayması sonucu kamyonetin altında kalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Erenköy Mahallesi Sevinç Caddesi’nde karla kaplı yolda yürüyen 3 çocuk annesi kadının, ayağının kayması sonucu yere düşmesi ve bu sırada kamyonetin altında kalma anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İş yeri sahibi Murat Hasel, gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik kameralarınca kaydedilen kazada yaralanan kadına ilk müdahaleyi kendisinin ve çevredeki vatandaşların yaptığını söyledi.

İsmi öğrenilemeyen kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.