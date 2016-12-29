Kaza riskine karşı “kar siperi”

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir’de, şehirlerarası bağlantı yollarında kar sürgünlerinin neden olduğu kazaların engellenebilmesi için kar siperleri yerleştirildi.

Ankara-Kayseri karayolunda 199 kilometrelik bir güzergahın bulunduğu Kırşehir’de, Karayolları Kayseri 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı 61. Şube Şefliği ile Kırşehir Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde, geçen yıl 8 kişinin öldüğü otobüs kazasındaki bölge de dahil olmak üzere kar sürgünlerinin oluştuğu alanlar tespit edildi.

Otobüs kazasında 8 kişinin hayatını kaybettiği Kaman yol kavşağı ile Akpınar ve Mucur ilçeleri yakınlarındaki risk tespit edilen yerlerde kurulan yaklaşık 8 kilometre uzunluğundaki kar siperleriyle aşırı tipi ve rüzgarın oluşturduğu buzlanma ve don olaylarına karşı önlem alındı.

Kırşehir Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Tufan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin Doğu ve Güneydoğu illerini batıya bağlayan önemli geçiş güzergahlarından biri üzerine olduğunu, bölge trafik olarak 199 kilometrelik karayolunu kontrol ettiklerini söyledi.

Özellikle Ankara-Kayseri karayolunda yaşanan kazaların önemli sebeplerinden birinin tipi ve kar sürgünleri olduğunu ifade eden Tufan, bu alanların tespiti ve risklerin azaltılması için Karayolları 61. Şube Şefliği ile iş birliği yapıldığını dile getirdi.

Diğer sorumlu kurumların da katılımıyla karayolu trafik güvenliği ve kış tedbirleri kapsamında toplantılar yapıldığını anlatan Tufan, kar yağdığında yolların kapanması durumunda, risk teşkil eden güzergah ve noktalarda alınacak tedbirlerin gözden geçirildiğini vurguladı.

Normal şartlarda il genelinde meteorolojik olaylar mevsim normallerinde seyrederken bile yolların bazı bölümlerinde rüzgarların etkili olduğu aşırı buzlanma veya sis gibi doğa olaylarının oluştuğu noktaların bulunduğuna işaret eden Tufan, “Güzergahta rüzgarların yoğunluklu olarak estiği kritik noktalarda 8 bin 100 metrelik kar sürgünlerini engelleyici paneller inşa edilerek riskler azaltıldı. Mevsimsel faktörler normale döndüğünde ise ağaçlandırma çalışmaları da aynı şekilde devam edecek.” dedi.

Tufan, trafik ekiplerinin sorumlu bulundukları yol ağında Karayolları ekiplerinin koordineli şekilde 24 saat esasına göre denetim yaptıklarına işaret ederek, diğer etkenlerle meydana gelebilecek kazalara karşı hassasiyetle çalıştığına vurgu yaptı.

Karayolları 61. Şube Şefliği yetkilileri, bölgede 2014 yılından bugüne kadar 5 bin 505 metre kar siperi yapıldığını belirtti.