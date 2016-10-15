Kaza sonrası refüje çıkan otomobil Mobese direğine çarparak durabildi: 1 Ölü, 2 yaralı

Konya’nın Akşehir İlçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Kaza, Akşehir-Antalya yolu kesişimindeki sanayi bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hüseyin Yaşar (25) idaresindeki 32 HN 798 plakalı araba Sanayi bulvarı mevkinde Burhanettin S.(44) idaresindeki 34 ZU 9677 araba ile çarpıştı. Çarpışma sonucu 32 HN 798 plakalı araç orta refüje çıktı ve peşinde Mobese direğine çarparak refüjün diğer tarafında durabildi. Kaza sonrası yaralanan vasıta sürücüleri Hüseyin Yaşar ve Burhanettin S. ile 34 ZU 9677 plakalı araçta yer alan Mehmet Kamil K. (63) Ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Hüseyin Yaşar bütün müdahalelere karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.