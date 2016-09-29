Kaza yaptığı otomobille kaçarken 14 araca zarar verdi

KAYSERİ (AA) – Kayseri’de trafik kazasına karışan sürücü, otomobiliyle 14 araca çarparak kaçtı, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Kocasinan ilçesi Gevher Nesibe Mahallesi Tekin Sokak’ta 38 EY 975 plakalı otomobilin sürücüsü İbrahim O, trafik kazasına karıştı. Kaza yerinden kaçmak isteyen sürücüyü çevredekiler durdurmaya çalıştı.

Sokakta manevra yapan İbrahim O, çarptığı 14 araca zarar verdi. Daha sonra otomobilini durduran sürücü, kendisini yakalamak isteyenlere palayla direnerek aracını terk edip kaçtı.

Otomobilin, sokakta manevra yaparken diğer araçlara çarpması, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri, cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Hasar gören araçların sahiplerinden Ayhan Bulut, AA muhabirine, gürültü üzerine iş yerinden çıktığında otomobil sürücüsünün biriyle tartıştığını gördüğünü söyledi.

Bu sürücünün daha sonra aracına binerek sokakta manevra yapmaya başladığını anlatan Bulut, “Vatandaşlar engel olmaya çalıştı ama pala sallayınca birşey yapamadılar. Araca zarar verdikten sonra kendi arabasını da bırakıp kaçtı.” diye konuştu.