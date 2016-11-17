Kaza yaptığı TIRın içinde alkol almaya devam etti

Konya’da kent merkezinde tramvay yoluna girerek taş dubalara çarptıktan sonra olay yerinden kaçan TIR şoförü, arıza sebebiyle yol ortasında duran aracında beklerken su şişesine boşalttığı içkisini içmeye devam etti.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Mevlana Caddesi üstünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 CZV 75 plakalı TIR, Mevlana Caddesi üzerinde yer alan tramvay yoluna girdikten sonra sokak ortasında yolu ayıran taş dubalara çarptı. Yere sabit olan taş dubaları parçalaya parçalaya dışarı giden TIR sürücüsü daha sonra olay yerinden kaçtı. Kazanın olduğu sıralarda bölgede bulunan Büyükşehir Belediyesi Çevre Zabıta ekipleri, kaçan TIR şoförünün peşine düştü. Kaza sonrası yağ akıtmaya başlayan TIR’ın ardından giden zabıta ekipleri, yoldaki yağ izlerinden TIR’ı merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi ile Cemil Çiçek Caddesi kavşağında yol ortasında arıza yapmış halde buldu.

Aracında su şişesine doldurduğu içkiyi içmeye devam etti

Sürücünün alkollü olduğunu anlayan zabıta ekipleri, durumu polise bildirdi. Bu sırada aracından inen TIR şoförü Akıllı K., gazetecilerin “Kaza nasıl oldu. Alkollü müsünüz? Kazayı nasıl yaptınız? sorularına yüzünü kapatarak “Bilmiyorum. Hayır” diyerek cevap verdi. daha sonra soruları yanıtsız bırakan alkollü sürücü, aracına binerek beklemeye başladı. Bu sırada elinde yer alan pet şişeden su içen TIR sürücüsü sonradan pet şişenin içerisine çam şişedeki içkiyi döküp içti. Polislerin gelmesini aracının içerisinde bekleyen TIR sürücüsü, bir vakit aracında bir şeylerle uğraştı. Bu sırada kaza haberini alarak olay yerine gelen sürücünün ağabeyi, kaza yapan kardeşini araçtan indirerek karşı çıktı. Fazla derece alkollü olan TIR sürücüsü sonra durum yerine gelen polisler kadar alkol muayenesi için hastaneye götürüldü. TIR şoförünün Samsun’dan yüklediği yükle Konya’ya geldiği ileri sürüldü.

Kaza sonrası TIR şoförüne alkollü vasıta kullanmaktan ve kamu malına hasar vermekten cezai işlem uygulanarak ehliyetine el konulduğu öğrenildi.