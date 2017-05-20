Kazada ölen gencin organları 2 kişiye umut oldu

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 17 Mayıs günü meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 15 yaşındaki İsmail Çakır’ın organları ailesi göre bağışlandı. Çakır’ın Denizli Devlet Hastanesi’nde, ameliyatla alınan iki böbreği ve karaciğeri, bambaşka illerde organ bekleyen hastalara gönderildi.

Kaza, 17 Mayıs Çarşamba günü, Pamukkale- Denizli karayolunda meydana gelmişti. 15 yaşındaki İsmail Çakır, idaresindeki 03 FL 499 plakalı motosikletle palmiye ağacına çarpmış ve kazada motosiklette yolcu olarak yer alan 39 yaşındaki Önder Yakal, durum yerinde hayatını kaybetmişti. Kaskı ve ehliyeti olmayan ağır zarar görmüş İsmail Çakır ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakım alınmıştı. Çakır’ın beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardındaki organları, ailesi tarafından Denizli Devlet Hastanesi Organ Bağışı Bölümüne, bağışlandı. Çakır’ın karaciğeri 9 Eylül Üniversitesine, bir böbreği Akdeniz Üniversitesine diğer böbreği de Ankara Numune Hastanesinde organ bekleyen hastalara gönderildiği belirtildi.

Türkiye’de binlerce hastanın organ bağışı beklediğini bildiren Denizli Halk Hastaneleri Birliği Genel Sekreterimiz Uz. Dr. Berna Öztürk, “Organ bağışı, beyin ölümü gerçekleşen kişilerden alınan organlarla olası. Sağlığına kavuşabilmek için organ bekleyen binlerce hasta var. böylece herkesi, başta bu konuda sağduyu olmaya ve yaşarken organ bağışı ile ilgili fikirlerini aileleriyle paylaşmaya ziyafet ediyorum. İnsanların beyin ölümü gerçekleştikten sonra aile görüşmesi esnasındaki en büyük sıkıntıları, ‘Acaba yaşarken ister miydi?’ sorusuna yanıt çağırmak oluyor. Birçoğu bu yüzden organ bağışını kabul etmeyebiliyor. Lakin cümbür cemaat zamanında organ bağışında bulunursa ve bu kararlarını aileleri ile paylaşırsa bu ikilem çok yaşanmıyor. 15 yaşındaki İsmail Çakır da, Denizli Devlet Hastanemizdeki yaşam mücadelesinden daha sonra ne eyvah fakat aramızdan ayrıldı. Lakin ailesi üzüntülerini bir kenara bırakıp organ bağışında bulunarak diğer ailelere umut oldular. Çakır, ailesine bu örnek davranışlarından dolayı şükranlarımı sunuyorum ve kederli aileye baş sağlığı diliyorum” diye konuştu.

Medeni Topaloğlu