Kazaen vurulan polis memuru şehit oldu

Ankara’da bir şüphelinin kovalanması sırasında açılan uyarı ateşi, bir polis memurunu şehit etti. Gölbaşı ilçesinde durdurulan bir yolcu otobüsünden şüphe üzerine aşağı indirilen şahıs kaçınca polis de peşine düştü. Kovalamaca sırasında polisin açtığı uyarı ateşi, bir diğer polisi yaraladı.