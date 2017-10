Kazakistan Ankara Büyükelçisi ve beraberindeki heyet Konya Şeker’de

Büyükelçi Saparbekulı’ya, Kazakistan Cumhuriyeti Yatırım ve Yeniden Yapılanma Bakanlığı Türkiye Temsilcisi Nuriddin Amankul da eşlik etti. Kazakistan heyetini, Anadolu Birlik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Harun Reşat Ersöz başkanlığındaki heyet karşıladı. Anadolu Birlik Holding binasındaki görüşmede konuşan Saparbekulı, Konya Şeker’in uyguladığı sistemin sadece Türkiye için değil, birçok ülkenin tarım ve gıda sektörü için misal teşkil ettiğini ifade ederek, “Konya Şeker gibi büyük bir şirketin ülkemizde yatırım yapmasının, ticari ilişkilerde bulunmasının manâlı olduğuna inanıyoruz. Orta Asya ile Avrasya, Türkiye ve Avrupa arasında kurulan yeni ulaşım ve lojistik hatlarının, bu ticaretin artmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.

“Konya Şeker’in Kazakistan’a katkı maddesi vermesini arzuluyoruz”

Kazakistan’ın son yıllarda uyguladığı yatırımcı teşvik politikasının Türk şirketleri için de fazla cazip ışık halkası geldiğini gösteren Büyükelçi Saparbekulı, “Özellikle hayvancılık ve hayvancılığa tabi yem sanayinin geliştirilmesi ilk önce edinmek üzere, Konya Şeker’in işletmecilik kabiliyetinin Kazakistan’a katkı maddesi vermesini arzuluyoruz. Kazakistan devletinin öngördüğü yatırımlarda dış yatırımcıya koskocoman teşvikler, avantajlar sağlanmaktadır. Iki Taraflı işbirliği bir uçtan bir uca Konya Şeker ve grubuyla yatırım işbirliğine hazırız. Türkiye’de yer alan Kazak Yatırım Ajansı, Türkiye’deki yatırımcılara her türlü katkıyı kutup olarak vermektedir. Kazakistan’ın mevcut imkânları, devlet destekleri bugün bölgemizde yatırım açısından Kazakistan’ı öne çıkarmaktadır. Arazi imkânlarının dışarıya da yatırımcıya her türlü takviye sağlanmaktadır. Ülkemizdeki hayvancılık, özellikle yatırım yapılabilecek en kayda değer alanlardandır. Konya Şeker’in, Panagro ile Türkiye’de başardığını bizim ülkemizde de uygulamasını istiyoruz. Bunun için biz diyoruz ki, gelin bizim ülkemize yatırım yapın, hayvancılığımızı beraber geliştirelim. Kazakistan’da Türk firmalarına olan güven bütün. Ülkemizde hayvancılık fazla basit, et ve süt epeyce kaliteli, ürettiğimiz etin yüzde 95’ini ihraç ediyoruz. Kazakistan da Çin de oturtmak istiyor lakin bizim önceliğimiz Türk yatırımcılardır ” diye konuştu.

“Konya Şeker, güvenli gıdanın merkezi haline geldi”

Konya Şeker’in, üretimin güvencesi olduğunu dile getiren Anadolu Birlik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Harun Reşat Ersöz de, Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekulı’ya ziyaretlerinden nedeniyle minnettar olduklarını, Sayın Büyükelçiyi Konya Şeker’de görmekten mutluluk duyduklarını ifade etti. “AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Davetli’un ortaya koyduğu vizyon ile Konya Şeker sadece şeker üretmekten çıkıp, tarımsal endüstriyi çeşitlendirip, üreticinin elindeki öteki tarımsal ürünleri de değerlendirerek katma değerinde üretmektedir” diyen Başkan Ersöz, “Ortaya konan bu vizyonla Torku markası, sağlıklı ve kaliteli ürünleri ile tüketicinin gözünde güvenilir bir marka haline gelmiştir. Türkiye’de birincil 5 yiyecek firması arasına giren Konya Şeker Dünya’nın en büyük 5 yiyecek firmasından birisi olma yolunda yürümektedir. Konya Şeker, hem üretimin güvencesi keza de güvenli gıdanın merkezi haline geldi. Konya Şeker bir Kooperatif şirketidir, üretici tabanlı bir şirkettir. Tabana yayılmış sermayenin güçlendirilmesi, üreticinin daha artı kazanması için çalışan bir endüstriyel kuruluşuz. Torku olarak 100’e yakın ülkeye ihracat yapıyoruz. Kazakistan’a da Torku markasıyla ürünlerimizi ihraç ediyoruz. Kazakistan’la ticaret hacmimizin arttırılmasını istek ediyoruz, Torku ürünlerimizin etkin bir şekilde Kazakistan’da yer alması için ortak işbirliğine açığız. Konya Şeker grubu, şeker pancarı endüstrisinde proje, yatırım ve uygulamada büyük bir yetkinlik ve tecrübeye sahiptir. Kazakistan’daki mevcut şeker fabrikalarına teknolojik dönüşümleri anlamında katkı verebiliriz. Kazakistan ile Türkiye arasındaki 2 Milyar Dolarlık ticaret hacmine Konya Şeker ve Torku olarak ek ticari katkılar vererek ticaret hacminin daha da artmasına büyük katkı maddesi sağlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

ASKON Konya Şube Başkanı Yakup Şimşek’ın da katıldığı toplantının sonunda Anadolu Birlik Holding İcra Kurulu adına Başkan Harun Reşat Ersöz, Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekulı’ya günün anısına çini tabak ibraz etti.