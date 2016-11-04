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Kazakistanlı firmadan başarılı çalışanlarına Konya gezisi

Kazakistan’da faaliyet belirten bir işyeri başarılı çalışanlarına Konya gezisi düzenledi.Kazakistan’da etkinlik belirten Cordial firmasının genel müdürü Abdullah İsmet ve çalışanlardan oluşan 45 kişilik grup soy yurdundan belli başlı yurduna geziye geldi.

04 Kasım 2016 Cuma, 13:39
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Kazakistan’da faaliyet belirten bir işyeri başarılı çalışanlarına Konya gezisi düzenledi.
Kazakistan’da etkinlik belirten Cordial firmasının genel müdürü Abdullah İsmet ve çalışanlardan oluşan 45 kişilik grup soy yurdundan belli başlı yurduna geziye geldi. Genel müdür Abdullah İsmet, çalışanlarının Türkiye’ye gitmeyi çok istediklerini belirterek, “Iş arkadaşlarım Türkiye’yi dikkatle peşine düşüp takip ediyor ve gitmek istiyorlardı. Konya’ya geldik ve Mevlana Hazretleri’nin türbesini, Şems-i Tebrizi Hazretleri’ni, Sadreddin-i Konevi Hazretleri’ni ve diğer tarihi mekanları ziyaret ettik. Konya’ya hayran kaldık” dedi.

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