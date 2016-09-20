Kazayla annesini ezdi

AKSARAY (AA) – Aksaray’da kamyonetiyle manevra yapan sürücü, aracın arkasında duran annesini fark etmeyip ezdi.

Alınan bilgiye göre, Nakkaş Mahallesi 2443 Numaralı Sokak’ta evlerinin etrafında dolaşan bir grup motosikletliyi uyarmak için 68 KD 699 plakalı kamyoneti ile evin önünden ayrılan Oğuz A. (34), motosikletli grubu durdurarak tartıştı.

Bu sırada Oğuz A’nın annesi Döndü A. (58) da olay yerine geldi. Tartışma kavgaya dönüşünce motosikletli grup, Oğuz A’ya sopalarla saldırıp biber gazı sıkarak kaçtı.

Kamyonetiyle motosikletli grubu takip etmek isteyen Oğuz A. geri çıkarken aracın arkasında duran annesi Döndü A’yı fark etmeyerek ezdi.

Ağır yaralan Döndü A. çevredekilerin de yardımıyla kamyonete bindirilerek Aksaray Devlet Hastanesine götürüldü. Döndü A, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.