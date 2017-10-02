Kazdağları’nda seyrine doyumsuz manzaralar
Çanakkale ve Balıkesir hudutlarında kalan, oksijen zenginliğiyle dünyanın ender bölgeleri arasında yer alan Kazdağları, güz renkleriyle değişik bir görünüme kavuştu.
30’u endemik, 800 nebat çeşidinin tespit edildiği Kazdağları’nda ağaçlardan dökülen yapraklar, sararan tabiat, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.
Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı Kazdağları, bu aylarda şehir hengamesinden uzaklaşmak isteyenlerin, tabiat tutkunlarının uğrak noktası haline geliyor.
Özellikle hafta sonlarında bölgeye gelen doğaseverler renk eğlenceyi arasında yürüyüş yaparken, bazıları da çadır kurup kamp yapıyor.
Kazdağları, senenin her yarıyılında olduğu gibi güz aylarında da resim tutkunlarına konut sahipliği yapıyor.
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