KARAMAN (AA) – Kazım Karabekir’in vefatının 69. yılı dolayısıyla Karaman’ın Kazımkarabekir ilçesinde anma töreni düzenlendi.

Kazımkarabekir Parkı’ndaki törende, Kaymakam Vekili Kaya Çelik ve İlçe Belediye Başkanı Ali İhsan Alanlı, anıta çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından program, Kazımkarabekir Belediyesi Konferans Salonu’nda devam etti.

Karaman Valisi Süleyman Tapsız, burada yaptığı konuşmada, ülkelerin, tarihi ve milli değerleriyle var olduğunu söyledi.

Kazım Karabekir Paşa’nın da Türkiye’nin yakın tarihinin önemli değerlerinden biri olduğunu vurgulayan Tapsız, “O sadece askeri kimliğiyle değil, İstanbul milletvekili, TBMM’nin unutulmaz başkanlarından birisi olarak da Türk tarihinin unutulmaz simalarından birisi olmuştur.” dedi.

Milletlerin “nüfus çokluğuyla değil içlerinden dünya çapında insanlar çıkardıklarında büyüyeceğini” belirten Tapsız, şunları kaydetti:

“Yetiştirdiklerine sahip çıktıkları, onları yeni nesillere tanıttıkları sürece, geleceğin büyük adamlarının yolunu da açmış olurlar. Değilse sıradanlaşma, gerileme mukadder olur. Vazifelerin yerine getirilmesinin kahramanlık olmadığına, kahramanlığın vazifenin bittiği yerde başladığına ve vatan hayrına en aziz varlıkların fedasının sona erdiği yerde tamamlandığına inanan Kazım Karabekir Paşa’nın hayatı, hepimizin ibret alacağı tarihi bir örnektir.”

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker ise bazı insanların tarihte yeni sayfalar açtığını ifade ederek, “O açılan sayfayla yeniden tarih yazılır, yeniden devlet kurulur. İşte Osmanlı’nın son zamanlarında Mustafa Kemal Atatürk’ün bir devlet uğruna çıktığı Anadolu seyahatinde ona en büyük desteği veren, ‘Ben ve kolordum emrinizdeyim paşam’ diyen hemşehrimiz Kazım Karabekir Paşa’dır.” diye konuştu.

Daha sonra, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Alaattin Uca, Kazım Karabekir’in hayatını anlatan sunum yaptı.

Programa, Karaman Garnizon Komutanı Kıdemli Jandarma Albay İlhan Şen, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.