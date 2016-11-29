.Kazımkarabekir ilçesindeki spor tesislerinde incelemeler

KARAMAN (AA) – Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, Kazımkarabekir ilçesinde bulunan spor tesislerini gezdi.

Bakım onarım çalışmaları tamamlanarak hizmete giren Kazımkarabekir Spor Salonu’nda bir dizi incelemelerde bulunan Kısacık, çevre düzenlemesi çalışmaları hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

İnceleme sonrası çalışmaları değerlendiren Kısacık, ilçede uzun yıllardır tadilat görmeyen salonun fiziki yapısını iyileştirmek, gençlerin ve çocukların daha modern koşullarda spor yapabilmelerini sağlamak amacıyla başlatılan bakım onarım çalışmalarının kısa sürede tamamlandığını söyledi.

Şu anda yine salonun çevre düzenlemesi çalışmalarını başlattıklarını ifade eden Kısacık, ” İnşallah yatırımlarımız kapsamında ilçelerimizde devam eden diğer çalışmalarımız da tamamlandığında, ilimiz yetenekli sporcuların yetişmesinde daha kaliteli spor tesislerine kavuşmuş olacak. Amacımız ise buradan çıkacak yetenekli çocuklarımızla ilimizin adını ulusal ve uluslararası arenada en iyi şekilde duyurmaktır.” dedi.