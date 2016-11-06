Keçeyi küçük atölyesinde sanata dönüştürüyor

Üç yıldır profesyonel olarak keçe ile uğraştığını, atölye bazında 35 yıldır el sanatlarıyla ilgilendiğini anlatan 46 yaşındaki Fatmagül Girgiç, “El sanatlarının tüm dallarıyla küçük ufak uğraşlarım oldu. En son keçede özümü buldum diyebiliriz. Uzun yıllardır sanatla uğraşıyorum, sanatı fazla seviyorum. Sanatın her kolunu seviyorum, her kolunda aynı bir havanın, bambaşka bir ruhun olduğuna inanıyorum” dedi.

“Beş sene önce minyatür yerel kıyafetler projesiyle keçeyle tanıştım”

Beş sene önce kendisinin planladığı minyatür yerel kıyafetler projesiyle keçeyle tanıştığını anlatan Girgiç, “Yapardım yapamazdım derken yünlerle uğraşmaya başladım. Acilen birkaç dakikada yaptığım işleri o zaman birkaç gün içerisinde yaptığım lakin fazla da müsamaha aldığımı söyleyebilirim. Bunları yaparken, sonra ilerlettim. Ahali eğitim hocam Cemile Özdemir ile karşılaştık. Cemile hanım kurs açtığını söyledi, ‘Hadi gel beraber yapalım’ dedi bana. Eyvallah dedik onunla kursa katıldım, insanlar eğitimde ve çok hoş işler çıkardık. Çoğu 5 yıldızlı otelde yaptığım işleri o andan başlayarak satışını devam ettirdim. Onların destekleri çok çok büyüktür. Özellikle Cemile hocamın desteği fazla vardır bende. Hem ailemin, eşimin onlar da tabii, onlar bana bu işte yürümemi söylediler. Çünkü yapıyorum, resim çiziyorum, istediğim objeleri üzerine ekleyebiliyorum. Onu kesiyorum, dikiyorum, aklımdan ne geçerse, o gün canım ne isterse, kısacası onu yapıyorum. Bunu da görünce hocalarım dediler, bu yolda ilerle işte senin son noktan fiilen durma noktan burası” diye konuştu.

“Atölye başlatmak çok kolay bir iş değil”

Atölye açmanın çok basit bir iş olmadığını ve bu zamana değin gelirken çoğu somut bezginlik çektiğini de dile getiren Girgiç, “Çok cesaretsizdim, atölye açılmak fazla basit bir şey yok. Profesyonel amaçlamak böylece basit değil, birçok sorumluluğu size getiriyor. Evde her şeyi üretiyorsunuz yapıyorsunuz ama atölye doğrusu farklı. Her gün gelmek zorundasınız, akıcı iş gerçekleştirmek zorundasınız. Ayrıca perakende müşterilerinize bunu beğendirmek, keza de öteki otellerdeki satışlarıma da bunu geliştirmek zorundayım ve tümü tek başıma yaptığım bir meslek. Bu zamana gelirken de birçok sıkıntıdan geçtim. Atölyeye başlarken ilk fikrim evde oturan hanımlara meslek üretmekti, ne değin üretebilirim ne yapabilirim birincil onun raporunu çıkardım. Ara Sıra işlerimi yetiştiremediğim vakit hanımlardan destek alıyorum, onlar sağ olsun bana koşuyorlar, dikiyorlar, montajını yapıyorlar, bu yönden de çok mutluyum” şeklinde konuştu.

“Konya’nın müthiş bir dokümanı var”

Yaptığı işin daha çok yayılmasını istediğini söyleyen ve iyi imkanlar ile daha çok insana katkıda bulunabileceğini dile getiren Fatmagül Girgiç, “İstiyorum ama bu meslek daha fazla yayılsın, fiilen destek istiyorum, bazı kuruluşlardan yardım istiyorum. Bana ne kadar sipariş gelirse, ne kadar talep olursa, ben de etrafımdaki hanımları öyle çalıştıracağım. Burada çoğu bayan inanın oysa ekmek yiyecek fakat benim pazarım çok minik olduğu için ben yalnızca 5 ila 10 arası kadına hizmet edebiliyorum onlara katkıda bulanabiliyorum, çok olmasa da ama buna bile fazla mutluyum. Hanımlar ne üreteceğini bilmiyor. böylece ulus kuruluşlarından takviye istiyorum. Fiilen bunu yaşamış bilir o çaresizliği sadece yaşayan bilir. Arıyorsunuz işiniz değil, başvuruyorsunuz vasfınız yok, bir diplomanız değil, belirli bir yaşa gelmişiniz bir baktığınız süre bu zamana dek yaşadığınızı zannediyorsunuz fakat hiç yaşamamış gibisiniz. Hiçbir şeyden anlamıyor gibi kalıyorsunuz, ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Böyle bir yer istiyorum ben belki belediyemiz olur, ola ki Valilik olur, böyle bir han, biz böyle ürettiğimiz şeyleri veya birimiz önder olacak onlara ne üreteceğini, dahası ne üreteceğini bilmiyor hanımlar, ne üreteceğinizi söylerseniz inanın Konya’da bilhassa müthiş şeyler çıkacaktır. Konya’nın, Selçuklulardan bu yanlamasına gelen bir kültür, mükemmel bir dokümanı var, harikulade şeyler çıkıp, olur ya dünyaya bile açılabileceğimiz bir yer olarak görüyorum burayı” ifadelerini kullandı.

“Mesleğe çok az malzemeyle başladım fakat hemen büyük siparişlere yanıt verebiliyorum”

Mesleğe ilk başladığında çok eksik malzemesi olduğunu fakat şu anda büyük siparişlere cevap verebilecek konumda olduğunu da dile getiren Fatmagül Girgiç, “Takriben 3-4 kilo yünüm vardı buraya girdiğimde ama acilen bundan böyle büyük siparişlere yanıt verebilecek konumdayım. Kolay bir iş yok her şey elinizle çıkıyor, her şeye siz emek veriyorsunuz hazır olan hiçbir şey değil benim hazır olarak ve işlenmiş olarak hiçbir ürünüm yoktur. Hepsini kendim 3 yıl kapsamında biriktirdim bu ayla geldim. Mevlana Kültür Merkezi’nde belediyemiz sağ olsun bir stant verdi orada faaliyet veriyorum orada gelen turistlere tanıtmaya çalışıyorum. Yer yer öteki illerden çağrılar geliyor onlara katılıyorum, onlar da yine keçemizi, yöreselliğimizi kendi koyduğum tatları orada insanlara sunuyorum” dedi.

Elinden geldiği değin keçe sanatını tanıtmaya çalıştığını da bildiren Fatmagül Girgiç, çoğu insanın keçenin nasıl olduğunu gerçekte bilmediğini, elinden geldiği kada