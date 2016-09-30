Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Aktan Seydişehire ziyaret

Ankara’nın Keçiören İlçe Belediye Başkanı Mustafa Ak, Konya’nın Seydişehir ilçesine ziyarette bulundu.

Kardeş Şehir Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Belediye Başkanı Mehmet Tutal ile birlikte pazaryerinde başlatılan çalışmaları yerinde inceledi. Daha önceleri üzeri kapatılan ve öteki kısımları kapatılmayan pazaryerinin geri kalan kısımları Keçiören Belediyesi ve Seydişehir Belediyesinin iki taraflı çalışmaları ile kapatılarak esnafların ve vatandaşların dar alışveriş yapması sağlanacak.

Keçiören Belediyesi ile Seydişehir Belediyesinin kardeş kent olduğunu açıklayan Keçiören Belediye Başkanı AK, kardeşliğin daim olması temennisinde bulundu. İki belediye arasındaki kardeşlik noktasında projelerin paylaşıldığı kaydeden Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Seydişehir Belediyesi ile birlikte önceden kapatılan ve bir takım bölümleri kapatılmayan pazaryerimizin geri kalan kısımlarını kapatarak esnaf ve vatandaşlarımızın daha rahat alışveriş yapmalarını sağlayacağız” biçiminde konuştu.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Tutal, “Belediyecilik alanında yaptığı çalışmalarla misal olan Keçiören Belediyemiz ile hizmet ve çalışmalarımız devam edecek. Pazaryerimizin kapatılmayan bölümlerini kapatılması noktasında bizlere yardımlarını esirgemeyen Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.