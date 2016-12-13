Keçiören Göçmen Hizmetleri Merkezi açıldı

– Keçiören Belediyesi ve Uluslararası Göç Örgütü işbirliğiyle kurulan merkezde, yabancı uyrukluların kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak için çalışmalar yürütülecek

ANKARA (AA) – Keçiören Belediyesi ile Uluslararası Göç Örgütü işbirliği ve AB İnsani Yardım Fonu desteğiyle, yabancı uyrukluların kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla Keçiören Göçmen Hizmetleri Merkezi kuruldu.

Belediye binasında yer alan merkezin açılış törenine Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un eşi Sevgi Kurtulmuş, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Ak, törende yaptığı konuşmada, İstanbul’daki terör saldırısında şehit olan polislere ve sivil vatandaşlara Allah’tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı, yaralılara da acil şifa diledi.

Türkiye’nin, içerisinde bulunduğu coğrafyanın umudu ve dayanağı olduğunu belirten Ak, “Biz güçlü kaldıkça bize sığınan mazlum milletler de güçlü olacaktır. Bölgemizde yaşanan savaşlar nedeniyle özellikle sivil halk zarar görmekte ve Türkiye’ye sığınmaktadır.” dedi.

Gerek ülkelerindeki savaş koşulları gerekse farklı sebepler nedeniyle Türkiye’ye gelen göçmenlerden 6 bininin Keçiören’de yaşadığını kaydeden Ak, göçmenlerin topluma entegre olma süreçlerini hızlandırmak ve ortaya çıkan iletişim engellerini aşmak için Göçmen Hizmetleri Merkezini kurduklarını söyledi.

Ak, “Merkezle göçmenlere yönelik ayrımcılığın önüne geçmeyi, sağlık, eğitim, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, istihdam gibi çeşitli kamu hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmayı hedefliyoruz. Merkezimizde, hukuki destek, sağlık, eğitim, iş ve mesleki danışma birimleri, sosyal yardımlaşma ve dayanışma masası, psikososyal destek ve proje birimi, göçmen meclisi, çocuklara yönelik eğitim ve sosyal destek birimi yer alıyor.” ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediyesi olarak, göçmenlere dil eğitiminin de arasında bulunduğu çeşitli hizmetler sunduklarını vurgulayan Ak, “Göçmenlerimizin vatan özlemlerini bir nebze de olsa dindirmeyi arzuluyoruz. ‘Göçmenlerimiz kendilerini gurbette hissetmesinler’ diyoruz. Acılar paylaşıldıkça azalır.” diye konuştu.

Ak, konuşmasının ardından, Sevgi Kurtulmuş ve protokol üyeleriyle merkezin açılış kurdelesini kesti.