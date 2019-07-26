Keçiören sokakları bakıma alındı
ANKARA (AA) – Keçiören'de asfaltlardaki yıpranmaları gidermek ve yolları güvenli, sağlıklı bir görünüme kavuşturmak için çalışmalara başlandı.
Keçiören Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, asfaltlardaki yıpranmaları gidermek, yolları güvenli ve sağlıklı bir görünüme kavuşturmak için harekete geçti.
Kuşcağız, Atapark, Etlik, Ayvalı ve İncirli mahallelerinde yolları bozuk olan sokaklara asfalt yapıldı. Ekipler, planlama dahilinde Ayvalı ve İncirli mahallelerinde eksik kalan yerleri de elden geçirecek.
Çalışmalar kapsamında 15 bin ton asfalt döken ekipler, yayaların can güvenliği ve sokakların estetik görünümü için tretuvar ve bordür çalışması da yapacak.
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, altyapı ve üstyapıda yürüttükleri çalışmalarla Keçiören’in çehresini değiştireceklerini belirterek şunları kaydetti:
"Keçiören genelinde bozuk, kötü, yıpranmış yol ve kaldırım bırakmama gayretiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın can güvenliği bizim için çok önemli. Keçiören'i altyapı standartları yüksek bir şehir yapacağız."
-
Sağlık Bilimleri Üniversitesinde “Akademik Hareketlilik” sertifika töreni
-
Sivas İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplandı
-
Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Uğurlu'ya ziyaretler
-
“Parmak bebek” yaşama tutundu
-
Sivas Halk Eğitim Merkezi Müdürü Baker, görevine başladı
-
Sosyal medyada “Kriminal” zamana dikkat
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]