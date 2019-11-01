Keçiören'de İŞKUR Hizmet Noktası açılacak
ANKARA (AA) – Keçiören ilçesinde İŞKUR Hizmet Noktası açılacak.
Belediye Başkanı Turgut Altınok ve İŞKUR Ankara İl Müdürü Arif Ay tarafından imzalanan protokolün ardından, belediye hizmet binası içerisinde açılacak hizmet noktası incelendi.
İŞKUR İl Müdürü Ay, anlamlı bir protokolü imzalamaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek "Vatandaşlarımızın hizmetlerimizden daha iyi faydalanabilmesi ve daha kolay ulaşabilmesi için belediyelerimizle iş birliği yaparak hizmet noktaları açıyoruz." dedi.
Ay, Belediye Başkanı Altınok'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.
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