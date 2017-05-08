Keçiören'deki dezavantajlı bireylere istihdam imkanı

ANKARA (AA) – KÜBRA AĞAÇYETİŞTİREN – Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, dezavantajlı kesimlerin istihdamına yönelik çalışmaları nedeniyle bu bireyleri kapsayan projelerde “pilot ilçe” olarak tercih edildiklerini bildirdi. Ak, “İstihdam odaklı projelerin içerisinde yer almaktan son derece mutluyuz” dedi.

Ak AA muhabirine yaptığı açıklamada,Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’nca yürütülen “Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Keçiören’in pilot ilçe seçildiğini belirtti.

Proje kapsamında, altı haftalık “çağrı merkezi operatörlüğü” eğitiminin Belediye’ye bağlı Yonca Yaşam Merkezi’nde sürdürüldüğünü anlatan Ak, 40 kişinin eğitim sonrası istihdam imkanına kavuşacağını ifade etti.

Eğitimlerin dezavantajlı gruplar arasında yer alan ve bugüne kadar hiç çalışmamış ev kadınları ve engelli vatandaşların katılımıyla gerçekleştiğini dile getiren Ak, şunları aktardı:

“Proje sonunda sertifikalarını alanlar çağrı operatörü olarak istihdam edilecekler. Dezavantajlı kesimlere yönelik yaptığımız çalışmalar, onlarla aramızdaki iletişim, bu projelerde pilot olarak Keçiören’in tercih edilmesinde etkili oluyor. Biz de istihdam odaklı projelerin içerisinde yer almaktan son derece mutluyuz.”

Keçiören Belediyesinin projeye tam destek sağladığını belirten Proje Yöneticisi Enginer Birdal ise “Dezavantajlı grup üyelerini eğitime dahil ederek sonrasında istihdam şansı yakalamalarına yardımcı olmak en büyük hedefimiz. Bu eğitimlerin yaygınlaştırılmasını ve sürdürülebilir olmasını son derece önemsiyoruz.” dedi.

– Projenin amacı ve kapsamı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yürütülen “Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Projesi” ile dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ve istihdam edilebilirliğinin arttırılması, iş gücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve iş gücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

Projenin hedefinde engelli bireyler başta olmak üzere yoksul ve yoksulluk riski altında bulunanlar, mahkum ve tutuklular, yerinden olmuş kişiler, madde bağımlıları, şiddet mağduru kadınlar ve evsizler bulunuyor. Proje kapsamında, özellikle hassasiyet gerektiren bir grup olarak kadınlara öncelik veriliyor.