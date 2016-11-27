Kedi Arapın mezarı tahrip edildi

Kemer’deki bir yazlık kampta tatil yapan 72 yaşındaki emekli hoca Şükrü Erkan Özgen’in fazla sevdiği kedisi 7 Eylül’de öldü. Kedisini asri mezarlığa gömüp üstüne üstelik misket kabir taşı yaptıran Özgen, kabir taşına “Erkan Arap Özgen” yazdırarak kendi ismiyle ölen kedisinin ismini harmanladı. Sosyal paylaşım sitesinde kedisi namına açtığı sosyal paylaşım sitesinde de kabir fotoğraflarını paylaşan Özgen, hayvansever dostlarının taziyelerini kabul etti. Özgen, burada kedisinin birçok fotoğrafını da paylaştı. Mezarlığın dün gazeteciler tarafından haber yapılmasının arkasında bugün sabah saatlerinde mezar tahrip edilmiş şekilde bulundu. Meydana Çıkan haberleri ihbar kabul ederek işlem gerçekleştirmek için mezarlığa giden Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri, tamamen parçalanmış ve kazılmış mezarla karşılaştı. Mezarın dün gece kimliği süresiz kişi ya da kişiler göre tahrip edildiği öğrenildi.

“16 yıllıktı, evladım gibiydi”

Emekli öğretmen Şükrü Erkan Özgen, çocuğunun olmadığını, ölen cadde kedisini 16 yıl evlat yerine koyduğunu söylemişti. Özgen gazetecilere yaptığı açıklamada, “İki ay önce kedimi kaybettim. O gün bugündür hasta yatıyorum. Bugün ilk önce dışarı çıktım. Yavru bir sokak kedisiydi, iki aylıktan itibaren 16 sene benimle birlikte yaşadı. Benim gibi kedisini seven fazla var. O benim oğlumdu. İki ay geçti, hala üzüntüm bitmedi. İlaçla ayaktayım. Kedimi nereye defnettiğimi açıklamıyorum. Mahkeme safhasındayız. Mezarına ziyaretine gidiyorum. Eskilerden konuşuyoruz, güzelim oğlum diyorum. 15 dakika kalıp geri dönüyorum. Fırsat buldukça gidiyorum. O mezarın etrafı boştur. Orasını ben kendime genişleteceğim, istek ederse eşimi de alacağım. Orayı sahiplendim. Orası parayla satılmıyor. İleride orayı ben ölünce açarlar ve beni gömerler” demişti.

