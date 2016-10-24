Kedi bölüğü sabah içtimasında

‘Bölük toplan’ komutunu duyan kediler sıraya geçiyor

ÇOMÜ’den emekli seramik ustası İsmet Topuz, her sabahtan kordon boyundaki tezgahına giderken, kedileri besliyor. Ama Topuz, bu işi diğerlerinden bambaşka bir şekilde gerçekleştiriyor. Topuz, kordon boyunda öbür yerlerdeki takriben 100 kediyi, 3 gruba ayırdı. Bu gruplara ‘bölük’ şeklinde hitap eden Topuz, sabahtan gelirken ‘1. bölük toplan’ şeklinde komut veriyor. Topuz’un komutunu duyan onlarca kedi, bulundukları yerden aniden çıkarak Topuz’un etrafını sarıyor. Gerisinde da yemek yemek yedikleri alana artan bir şekilde burada günlük yiyeceklerini bekliyor. Birinci bölüğü besleyen Topuz, sonra ‘2. bölük’ adını verdiği yat limanı içerisindeki gruba komut veriyor. Burada da onlarca kedi toplanarak yemeklerini alıyor. Ardından sayıları henüz eksik olsa da ‘3. bölük’ kedileri yemeklerini alıyorlar.

Kediler bölük, martılar uçaksavar

Her gün kediler gibi martıları da besleyen Topuz, bunlara da ‘uçaksavar bölüğü’ adını taktı. Topuz, kedileri besledikten daha sonra kalan balıkları da uçaksavar bölüğü dediği martılara veriyor. Bu rutini, 35 yıldır yağmur, kar demeden her gün tekrarladığını söyleyen Topuz, kedilere yaklaşık olarak komutanlık yapıyor. Evinde her sabah mama hazırladığını, bir balıkçıdan da balık aldığını söyleyen Topuz, “İskeleden bisikletle gelirken, alana yaklaştığım süre bağırıyorum; ‘1. bölük toplan’ diye. Hepsi içtima oluyor. Gelip tümü karşılar beni. Ondan sonra bisikletimi dayarım. Tümü peşimden toplanır. ‘Haydi içtimaya’ dediğimde hepsi yemek yemek verdiğim alana gider. Burada balığı poşetiyle koyarım, hiçbir adam başına gidip içinden almaz ben vermeden. Onları doyurduktan sonra 2. bölüğe giderim. Arkasında bundan başka 3. bölük var yeni yetişiyor. Daha onun adını koymadık ama koyacağız. üstelik kuşlarımız var. Onlar inemedi bu sabah kediler olduğu için. Tenha oldu mu gelirler. Onlar da uçaksavar. Veriyoruz, doyuruyoruz. Sayılarını bilmiyorum. Ben bölük diyorum fakat artık galiba tabur oldular. Sayıları emin değil. Sadece 3. bölük 10-15 kedi var. Diğerlerini bilmiyorum” dedi.

Yaptığı işten gurur duyduğunu da söyleyen Topuz, “Ben, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden emekliyim. Seramik ustasıyım. 35 yıldır her sabahtan bu kedileri doyururum. Kar, yağmur sıcak soğuk ayrım etmez. Yaptığım işten gurur duyuyorum ve tüm vatandaşlarımızdan da hayvanları sevmesini istiyorum. Hayvanları sevmeyen insanları hiç sevmez” diye konuştu.

Kedilerin kendisine çok alıştıklarını da anlatan İsmet Topuz, her sabah kendisini beklediklerini, kendinden başkasının komutlarıyla da hareket etmediklerini söyledi.

Murat Yüksel

ÇANAKKALE