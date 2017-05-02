Kedi ile muhabbet kuşunun dostluğu düşman çatlatıyor

Akçakoca’da bir ailenin beslediği Çapkın isimli muhabbet kuşu ile Gandalf ismindeki kedinin dostluğu parmak ısırtıyor. Birincil karşılaşmalarında fazla fazla kavga eden Çapkın ile Gandalf, artık kavgalarını bir oyuna dönüştürdü.

Birlikte oyun oynayan Çapkın ile Gandalf, yaklaşık olarak düşman çatlatıyor. Kedi Gandalf zamanın büyük çoğunluğunu muhabbet kuşunun çevresinde geçiriyor. Tatlı halleri ile alaka odağı olan kedi ve muhabbet kuşu iki farklı hayvanın nasıl bir arada yaşayabileceğine en iyi örnek.

Tuncay Türkgülü