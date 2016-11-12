Kedilerin horozla şaşırtan dostluğu!

Ovacık ilçesine bir kilometre uzaklıkta bulunan 94 Mahallesi’nde vatandaşların keçi, koyun ve ineklerini beslemesi için kurulu olan ağıl alanında, bir horoz ve iki yavru kedi aralarında sıkı bir arkadaşlık başladı. Anneleri kadar terk edilen iki yavru kedi, hayvan yetiştiriciliği yapan Haydar Müldür’e ait sussex cinsi bir horozla dost oldu. Günün büyük bir bölümünü horozla geçiren yavru kediler, horozla birlikte gezip dolaşıyor. Geceleri birbirlerinden ayrı, gündüzleri ise kesintisiz emrindeki yanlamasına olan horoz ve kedilerin dostluğu görenleri kıskandırıyor.

Horoz ve yavru iki kedinin dostluğuna tanıklık eden Nazlı Yılmaz, bu duruma önceleri kendisinin de şaşırdığını söyledi. Horoz ve kediler arasındaki arkadaşlığın hoş bir şey olduğunu gösteren Yılmaz, “Barakalarda birlikte yaşıyorlar ve birbirleriyle dövüşmüyor. Bazen horoz bir şeyler yiyor, kedilerde horozun yediğinden yararlanmak için peşinden gidiyor. Horoz ve kedilerin dostluğu fazla hoş. Hoş anlaşıyorlar” dedi.