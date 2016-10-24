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24 Ekim 2016 Pazartesi

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Kediye kurt adam şakası yapılırsa…

ABD’nin Washtington eyaletinde Cadılar Bayramında kedilerinin kurt adam maskesine nasıl tepki vereceğini merak eden çift, harekete geçti.

24 Ekim 2016 Pazartesi, 23:25
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ABD’nin Washtington eyaletinde Cadılar Bayramında kedilerinin kurt adam maskesine nasıl tepki vereceğini merak eden çift, harekete geçti. Maskeyi takan adam, dizlerinin üzerinde kedisine içten ilerledi. Bu sırada şakazede kedi ise, başka bir yöne bakıyordu. bir anda kendisine doğru gelen kurt adam maskeli sahibini gören kedi, pek fazla korktu ama jet gibi yerinden fırlayarak kaçtı. Bu kötü şaka yüzden koltuğun arkasına gizlenen kedi, uzun süre sonradan saklandığı yerden çıktı.

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