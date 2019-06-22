Kemah Belediye Başkanı Aslan'dan Zara'ya ziyaret
SİVAS (AA) – Erzincan Kemah Belediye Başkanı Osman Kemal Aslan, Zara ilçesine ziyarette bulundu.
Aslan, Kübra Çakmaktaş-Mehmet Tokyılmaz çiftinin düğün törenine katılmak üzere Zara İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaeddin Çakmaktaş'ın davetlisi olarak ilçeye geldi.
Çifti tebrik eden Aslan, daha sonra Kaymakam Mehmet Sayın ve Belediye Başkanı Fatih Çelik ile Millet Konağı'nda biraraya gelerek sohbet etti.
Zara ilçesine ilk kez gelme imkanı bulduğunu belirten Aslan, "Sahip olduğu konum ve coğrafya itibarıyla Zara ilçesi avantajlı bir yerleşim yeri. Kemah ve Zara için baktığımızda turizm alanında kalkınmaya ihtiyacı var. Bu kalkınmada ulaşım ağlarının güçlenmesi, demiryolları ile iki ilçenin cazibe merkezi haline getirilmesi gerekmektedir." dedi.
Kaymakam Mehmet Sayın ise "Zara, kültürel dokusu ve yetiştirdiği insanları ile ön plana çıkmaktadır. Bu dokusunu da her yıl geleneksel olarak yapılmakta olan Zara Bal ve Kültür Festivali ile sergilemektedir." diye konuştu.
Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik de konuşmasında, "İki ilçemiz Anadolu'nun güzelliklerini taşıyan, medeniyetlere ev sahipliği yapan yerleşim yerleridir. Son dönemde revaçta olan demiryolu turizmine ben de inanıyorum." ifadelerini kullandı.
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