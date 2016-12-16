Kenan Evrenin izi silindi

Kimi kaynaklarda Alaşehir kimilerinde ise Kula’da doğduğu açıklanmış 12 darbesinin mimarı Türkiye Cumhuriyetinin 7. Cumhurbaşkanı Kenan Âlem ismi, Kula’da bir mahalleye, okullara, çok sayıda cadde ve sokağa verilmiş, doğduğu ev de 1985 yılında Kenan Kâinat Müzesi’ne dönüştürülmüştü. Kula Belediye Meclisi kadar alınan kararla Kenan Âlem Mahallesinin ismi ilçeden resmi olarak silinmiş oldu.

Kula Belediye Meclisi’nin geçtiğimiz Eylül ayı herzamanki toplantısında Kenan Evren isminin Kula Belediyesi’nin yetkisi içerisinde yer alan tüm cadde, cadde ve ismi bulunan mahalleden kaldırılmasına karşın imar komisyonu kararı Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun tarafından Meclis’e sunularak oy birliğiyle kabul edilmişti. Manisa Valiliği’nin karara verdiği olur ile Kenan Âlem Mahallesi’nin ismi Bey Mahallesi olarak resmen değişti. Kula Belediyesi’nin Eylül ayı meclis toplantısında alınan karar, Kulalı vatandaşlar tarafından takdirle karşılanırken darbe yıllarını hatırlamamak isteyenler göre da epeyce isabetli bulundu.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik kimliğinin hiçbir darbenin ve darbe teşebbüsünün parçalayamayacağını söyleyerek, “Darbe izlerini Kula’da imkanlarımız doğrultusunda silmeye çalışıyoruz. Kardeşi kardeşe kırdırarak vatanı bölmeyi hedefleyen darbelerde ahali olarak ağır bedeller ödedik. Kenan Evren ismini Kula’dan silinmesi için ilk önerge bizden önceki dönemde meclise sunuluyor, ama dönemin Belediye Başkanı Kenan Evren yaşarken ismini değiştirmek ayıp olur diye teklifi reddediyor. Unutmayın, geçmişten bugüne zulmü alkışlayan, zalimleri sevenler her zaman kaybetti ve kaybedecek. Ne mutlu oysa Kenan Âlem Mahallesinin adını değiştirmekte bize nasip oldu. Şanslı uğurlu olsun” diye konuştu.