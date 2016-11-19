Kendi oyuncaklarını Suriyeli öğrencilerle paylaştılar

KONYA (AA) – Beyşehir ilçesinde ilk ve ortaokul öğrencileri kendi oyuncaklarını geçici eğitim merkezinde öğrenim gören Suriyeli çocuklarla paylaştı.

Beyşehir’de ilkokul öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında evlerinde kendilerine ait oyuncakları ziyaret ettikleri öğrenci eğitim merkezinde Suriyeli çocuklara hediye etti.

Akkanat İlkokulu’nda Suriyeli çocuklara yönelik olarak oluşturulan geçici eğitim merkezini ziyaret eden ilkokul öğrencileri, sarılarak kucaklaştığı Suriyeli yaşıtlarıyla oyuncaklarını paylaştı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal sorumluluk projelerini önemsediklerini belirterek, “Öğrencilerimiz paylaşma ve kardeşlik duygularını geliştirme adına kendi oyuncaklarını burada Suriye’den gelen mülteci olan kardeş öğrencilerine vererek paylaştı. Hem kendi öğrencilerimiz hem de Suriyeli çocuklarımız bundan çok memnun oldu.” diye konuştu.