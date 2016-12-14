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Kendileri küçük yürekli büyük

– Konya Beşiktaş Futbol Okulunun altyapısında yetişen sporcular, İstanbul’daki terör saldırısında yaşamını yitiren şehitlerin ailelerine bir haftalık harçlıklarını gönderecek

14 Aralık 2016 Çarşamba, 13:05
Kendileri küçük yürekli büyük

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KONYA (AA) – Konya Beşiktaş Futbol Okulunun altyapısında yetişen sporcular, aralarında topladıkları harçlıkları İstanbul Beşiktaş’taki terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerin ailelerine göndererek yanlarında olduklarını göstermek istiyor.

Konya Beşiktaş Futbol Okulu Teknik Direktörü Ömer Zengin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör olaylarından herkes gibi çocukların da etkilendiğini söyledi.

Sporcuların şehit ailelerine katkıda bulunmak istediğini aktaran Zengin, “Konya Beşiktaş Futbol Okulu olarak çocuklarımızın yardım için topladığı bir haftalık harçlıklarını şehit ailelerine vereceğiz. Konya Valiliği ya da Beşiktaş Kulübümüzün aracılığıyla yardımları şehit ailelerine ulaştırmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

– “Asıl hedefimiz sadece futbolu öğretmek değil”

Spor kulübünde yaşları 10 ile 12 yaşları arasında 200 çocuğun eğitim gördüğünü bildiren Zengin, çocuklara futbolu öğretmenin yanı sıra vatandaşlık ve insan olma bilincin kazandırmaya çalıştıklarını kaydetti.

Spor kulübündeki çocuklardan Hasan Hüseyin Öztürk ise İstanbul’daki terör olaylarından çok etkilendiklerini, maddi katkıdan ziyade şehit ailelerinin yanlarında olduklarını göstermeyi amaçladıklarını vurguladı.

Konya Beşiktaş Futbol Okulu şehit aileleri

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