Kendine kale yaptı

Samsun’da yaşayan 48 yaşındaki Emrullah Kaya vatani görevini komando olarak yerine getirdi. Askerliğinin büyük bir bölümünü dağlarda geçiren Kaya, dağlardaki doğal ortamdan etkilenerek kendisine askeri üsse de benzeyen bir kale yaptı. 750 metrekare alana sahip, ön cephe yüksekliği 35 metre olan kaleyi kimsesiz takriben 5 ay gibi bir sürede yapan Emrullah Kaya, askerde aldığı hazzı yaptığı kalede her yerde yaşadığını söyledi. Kalenin her şeyini kendisinin tasarladığını açıklayan Kaya, kalenin duvar genişliğinin 70 santim olduğunu belirtti. Askerlikte fazla güzel anılar yaşadığını bildiren Kaya, askerlik dönemindeki komutanlarıyla hala görüşmeye devam ediyor. İnsanların merak ederek yaptığı kaleyi görmeye geldiğini söyleyen Kaya, bu nedenle insanların doğaya merakının daha da arttığını belirtti.

“Kartal yuvası gibi”

Askerliği çok sevdiğini söyleyen Emrullah Kaya, “Askerdeyken uçurum kenarlarında gezerdik. Dağların dibinde, çamların içinde yatardık. Onun için böyle yerlere sempatim var. Oradaki hazzı burada tekrar almış oluyorum. Burası bir kartal yuvası gibi. Kendi yerimiz. Ormana yakın son arsa. Manzarası hoş. Önü uçurum. Burayı kendi başıma yaptım. Her şeyini kendim tasarladım” dedi.

10 sene inşaat ustalığı yaptığını gösteren Kaya, “Ön tarafın yüksekliği 35 metre. Burada her şeyi doğal taş ve ahşap kullandım. Kalenin alanı 750 metrekare. Duvarların genişliği 70 santim. Çalışmadığım zamanlarda bile buraya 4-5 sefer geliyorum. Ahali merak edip burayı geziyorlar. Buraya gelen cümbür cemaat ‘kale oldu burası’ diyor. Tabii bu da hoşumuza gidiyor. Buraya geldiğim de yarı tekrar doğmuş gibi oluyorum. Herkese doğal yaşamayı tavsiye ederim. Çocuklarım da burayı fazla seviyor. Kalenin ucunda ahşaptan oturma yeri yaptım. Yukarı tarafa da bir bağ evi yapacağım” diye konuştu.

Kenan Akyüz

SAMSUN