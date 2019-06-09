Kenevir üretiminde yerli tohum atağı

ANKARA (AA) – MUSTAFA ÇALKAYA – Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece, yerli kenevir tohumu çeşitlerini üretime kazandırmayı ve tescillenmesini sağlamayı amaçladıklarını belirterek, "Bu yıl toplamda 12,5 ton yerli kenevir tohumu elde etmeyi hedefliyoruz." dedi.

Işıkgece, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirmesinin ardından Lifli Bitkiler Projesi kapsamında kenevir üretimiyle ilgili çalışmaların hızlandığını söyledi.

Kenevir başta olmak üzere lifli bitkilerden keten, jüt ve ısırganın Türkiye’deki kullanım alanlarının geliştirilmesi, üretiminin yaygınlaştırılması ve üretimi için ihtiyaç duyulan tohumun tedarik edilmesi konularında koordinasyon görevinin TİGEM'e verildiğini belirten Işıkgece, bu kapsamda üniversiteler, tüm ilgili bakanlıklar ve özel sektör temsilcileriyle çok paydaşlı katılımla çalıştıklarını anlattı.

Işıkgece, amaçlarının öncelikle yerli tohum çeşitlerini üretime kazandırmak ve tescillenmesini sağlamak olduğuna işaret ederek, "Bu çerçevede TİGEM'e bağlı Amasya, Gökhöyük işletmesinde 40 dekar, Antalya, Boztepe işletmesinde 40 dekar olmak üzere 80 dekar alanda yerli kenevir tohumunun ekimini başlattık. Gökhöyük'teki ekimi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli başlattı. Ayrıca Samsun, Vezirköprü'de de 26 çiftçi ile sözleşmeli üretim yapıyoruz. Bu yıl toplamda 12,5 ton yerli kenevir tohumu elde etmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

– Yerli kenevir çeşitleri 2020'de tescillenecek

Kenevir sanayisinde bitkiden kumaşa, kağıda dönüşümü sağlayacak tesisleri güçlendirmenin önemine dikkati çeken Işıkgece, ilk etapta tekstil, gıda ve kağıt sanayisine ağırlık verileceğini kaydetti.

Işıkgece, TİGEM eliyle ve sözleşmeli üretim modeliyle çoğaltılan yerli kenevir çeşitlerinin 2020'den itibaren sertifikalı tohum tescillerinin yapılacağını da belirterek, 2021’den itibaren üreticilerin sertifikalı tohum ihtiyaçlarının yerli üretimle karşılanacağını sözlerine ekledi.