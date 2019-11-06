“Kent Çiftliği Projesi” destek almaya hak kazandı

ANKARA (AA) – Gölbaşı Belediyesi tarafından hazırlanarak Ankara Kalkınma Ajansı'na fizibilite desteği kapsamında sunulan "Gölbaşı Kent Çiftliği" adlı proje destek almaya hak kazandı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, yaptığı yazılı açıklamada, Gölbaşı Kent Çiftliği projesiyle 7'den 70'e herkesin şehir merkezinde doğayla, tarımla, toprakla buluşacağını ve Gölbaşı sosyal ve ekonomik yaşamına yeni bir soluk kazandırılacağını belirtti.

Kent Çiftliği Projesi'nin Türkiye'de bu anlayışla üretilen ilk örnek olması ve Ankara Kalkınma Ajansı tarafından bu dönemde desteklenen tek proje olması nedeniyle büyük bir mutluluk duyduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Gölbaşı'nda kırsal kalkınmanın önünü açacak, tarım ve hayvancılık potansiyeli güçlenecek, üretilen ürünlere marka değeri kazandırılabilecek. Kent Çiftliği kırsal kalkınmanın sağlanmasında sürekli gelişim merkezi işlevi üstlenecek. Gölbaşı Kent Çiftliği bostanları, seraları, açık hava etkinlik alanı, mini müze yapısı, butik işleme tesisleri, küçük ölçekli hayvan barınakları, eğitim olanakları, doğal kafesi, yerel ürün satış mağazasıyla, her yaştan kentli için doğa ve toprak ile temas edebileceği, kendini rehabilite edebileceği bir kentsel açık alanın oluşturulmasına da zemin hazırlayacak."