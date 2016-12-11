Kent Konseyi Engelliler ve Kadın Hakları Komisyonu toplantısı

ANKARA (AA) – Beypazarı Kent Konseyi Engelliler ve Kadın Hakları Komisyonu toplandı.

Kent Konseyi Başkanı Ali Pekmezcioğlu’nun da katıldığı toplantıda, Kent Konseyi Engelliler ve Kadın Hakları Komisyonu üyeleri, İstanbul’daki terör saldırısında şehit olanlar için saygı duruşunda bulundu.

Kent Konseyi Engelliler ve Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Hamide Özalp, toplantıda komisyon yönetimi olarak yaptıkları çalışmaları anlattı.

Özellikle engelliler konusunda birçok çalışmada bulunduklarını dile getiren Özalp, evinden dışarı adımını atamayan 20’nin üzerinde engelliye akülü ve tekerlekli sandalye temin ettiklerini söyledi.

Özalp, komisyonun girişimleriyle Yaşlılar ve Engelsiz Yaşam Derneği kurduklarını da ifade ederek, derneğin ilçe genelinde geniş kapsamlı yaşlılar barınma evi kurulması yönündeki çalışmalarının sürdüğünü ve bu işi yürütecek derneğin faaliyete başladığını kaydetti.

Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Ali Pekmezcioğlu da Engelliler ve Kadın Hakları Komisyonunun çok iyi çalışmalar sergilediğini belirterek, bu tür çalışmaları, diğer komisyonlardan da beklediğini ifade etti.