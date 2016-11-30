Kent Konseyi üyeleri, başkan Aydın'ı ziyaret etti

SİVAS (AA) – Kent Konseyi Başkanlığına yeni seçilen Serdar İnce ve konsey üyeleri Belediye Başkanı Sami Aydın’ı ziyaret etti.

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kent Konseyi Başkanlığına seçilen Serdar İnce’nin Belediye Başkanı Sami Aydın’ı makamında ziyaret ederek bir süre sohbet ettiği belirtildi.

Kent konseyinin il için çok önemli olduğunu ifade eden İnce, “Bizler Sivas’ın değerini biliyoruz. Bu şehre yakışır çalışmalar gerçekleştirmek istiyoruz. Bu kapsamda ilk çalışmamız, Tarihi Kent Meydanı ile çok farklı bir boyutta bulunan ilimizin Unesco Kültür şehirleri arasında yerini alması olacaktır. Buna yönelik bir çalışma gerçekleştireceğiz.” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Aydın da “Kent Konseyi bir il için çok önemlidir. Sizlerin yapacağı çalışmalar, bu ilin geleceğini etkileyecek çalışmalar olmalıdır. Bugüne kadar çok etkin olmayan konseyimizin bundan sonra daha etkin olacağına inanıyorum. Gidip gördüğümüz Avrupa ülkelerinde, temizlemek yerine kirletmemenin kültür olduğunun farkına vardık. Bizde de aynı kültürü oluşturmamız gerekiyor, eğer bunu oluşturabilirsek kaynaklarımızı daha etkin kullanabileceğiz.” ifadelerini kullandı.