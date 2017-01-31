Kent Konseyi'nden Vali Gül'e ziyaret

SİVAS (AA) – Sivas Kent Konseyi üyeleri, Vali Davut Gül’ü ziyaret etti.

Kent Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Sivas Kent Konseyi Başkanı Serdar İnce ve konsey üyeleri, Vali Gül’ü ziyaret ederek, eski numune hastanesi yerleşkesine yapılması planlanan 7 bin kişilik cami ve şehir parkı hakkında görüş alışverişinde bulundu.

İnce, bölgeye yapılması düşünülen şehir parkının heyecan verici olduğunu ve tarihi kent meydanına ayrı bir değer katacağını belirterek, şunları kaydetti:

“Proje kapsamında eski numune hastanesinin bulunduğu alana yapılması düşünülen 7 bin kişilik caminin yeriyle alakalı şehirde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluş temsilcilerinin proje hakkında fikir sunması şehre artı bir değer katacak. 7 bin kişilik caminin yeri tekrar gözden geçirilmesi, şehrin fikir insanları ve şehir planı konusunda işin ehli olan kişilerle tekrar görüşülmesi şehrin yararına ve faydasına olacaktır.”

Caminin yapılabileceği başka alternatif alanlar da öneren İnce, “Yukarı Tekke bölgesi, Sivas Belediyesi tarafından yeni açılan Recep Tayyip Erdoğan bulvarı civarı ve yeni Belediye hizmet binasının civarına yapılması uygun olabilir. Bu alanların trafiği etkilemeyecek alt yapı sorunu yaratmayacak bölgeler olması ve yerleşim yerlerinin yeni yeni oluşmasından dolayı şehre bir katma değer katacaktır.” ifadelerini kullandı.

Ziyarette Kent Konseyi Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Çoşkun ve Osman Yıldız, Mimarlık Fakültesi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Uğur Tuztaşı, Yusuf Ziya Kurt, Yılmaz Susamış ve Emine Binnur Karaca yer aldı.