Kent merkezindeki ağaçların katledildiği iddiası

ESKİŞEHİR (AA) – AK Parti Odunpazarı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Lortoğlu, Odunpazarı Belediyesi tarafından kent merkezinde yapımına başlanılan proje kapsamında çok sayıda ağacın katledildiğini iddia etti.

Lortoğlu, Hamamyolu Caddesinde beraberindeki partililer ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile birlikte yaptığı açıklamada, caddede başlatılan proje nedeniyle asırlık ağaçların rant uğruna yok edildiğini savunarak, belediye başkanı Kazım Kurt’a “Dur” demek için bir araya geldiklerini kaydetti.

Hamamyolu Caddesi’ne ne katacağını anlayamadıkları, bölgenin mimari özellikleri ve tarihi dokusuyla asla uyuşmayan baştan sona yanlışlarla dolu olan kendilerine göre ‘Hamamyolunu katletme projesi’ olan bu proje kapsamında bölgedeki ağaçların 10 gündür yok edildiğini ifade eden Lortoğlu, şunları söyledi:

“Belediyenin yapmış olduğu açıklamada sökülen ağaçların yerine 50 ağaç dikileceği belirtiliyor. Bu açıklama size asırlık ağaçları kesme ve sökme hakkını vermez. Bu şuna benzer, 70-80 yaşında insanları öldürüp yerine 5 yaşında 50 insan vereceğim demektir. Böyle bir anlayış kabul edilemez. Kazım Kurt şunu çok iyi bilmelidir ki söktüğü ağaçların yerine dikeceği ağaçlar ancak 50-100 sene sonra bu olgunluğa erişecektir. böyle bir savunma ve düşünme şekli kabul edilemez. Çalışma kapsamında bölgeye gece yarısı kepçelerle girilmiş yıkıma ve kazıma başlanılmıştır. Bu süreçte ağaçlar tek tek sökülerek kamyonlarla ve tırlarla götürülmüşlerdir. Onca ağacın nereye götürüldüğü hakkında hiçbir bilgi bulunmamaktadır. Odunpazarı belediyesi tarafından kamuoyundan bilgi kaçırırcasına bir tavırla hiçbir açıklama da yapılmamaktadır. Çevreye karşı yapılan bu kıyımın hiçbir haklı gerekçesi hiçbir mantıklı açıklaması olamaz.”

– “Asırlık ağaçlara kıyarken vicdanınız hiç mi sızlamadı?”

Lortoğlu, kanun, yönetmelik, mülkiyet hakkı gibi konularda hiçbir kural tanımayan ve bu konulardaki sicili hayli bozuk olan belediye başkanı Kurt’un meclis oturumunda hiçbir ağacın sökülmeyeceğinin sözünü verdiğini anımsatarak, asırlık ağaçlara kıyarken vicdanların hiç mi sızlamadığını kaydetti.

Odunpazarı’nın kıt kaynaklarını israf etmekten öteye geçemeyecek olan bu yanlış projeden derhal dönüp önce ağaç katliamını durdurması gerektiğini anlatan Lortoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“15 yıllık ağaçların sökülüp taşınması neticesinde tekrar tutma oranının yüzde 3 olduğunu, 30 yıllık ve üzeri olanlarınsa tekrar tutma oranının yüzde 0 olduğunu bilmiyor musunuz? Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bir ağacın zarar görme ihtimaline karşılık Yalova’daki yürüyen köşkün yerini değiştirttiğini hiç mi duymadınız? Projeniz nedeniyle ağaçları sökmek yerine projenizi ağaçların mevcut konumuna göre planlamayı neden hiç düşünmediniz? Bu şehirde yaşayan çevreye duyarlı tüm vatandaşlarımızı şehrimizin önde gelenlerini sivil toplum örgütlerimizi tüm kamu kuruluşlarımızı bu ağaç katliamına tepki göstermeye, ağaçlarımıza ve Hamamyolumuza sahip çıkmaya davet ediyoruz. Bu konunun peşini asla bırakmayacağız. An be an takipçisi olmaya devam edeceğiz.”