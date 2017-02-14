Kent meydanında evlilik teklifi

SİVAS (AA) – Sivas’ta bir genç, nişanlısına 14 Şubat Sevgililer Günü’nde kent meydanında müzik eşliğinde evlilik teklif ederek sürpriz yaptı.

Sefa Dönmez (23) nişanlısı 22 yaşındaki Saadet Ala’yı kardeşiyle buluşma bahanesiyle Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesine getirdi.

Burada arkadaşları yardımıyla hazırladığı evlilik sürprizini devreye sokan Dönmez, çalan müzik eşliğinde ve patlayan konfetiler altında diz çökerek Ala’ya evlilik teklif etti.

Ala, “evet” yanıtını vererek nişanlısının evlilik teklifini kabul etti ve Dönmez’in aldığı tek taş yüzüğü parmağına taktı.

Damat adayı Dönmez’den böyle bir sürpriz beklemediğini söyleyen Saadet Ala, “Çok şaşırdım, beklemediğim bir durum oldu, aşırı derecede şaşkınım.” diye konuştu.

Dönmez, 8 yıllık kız arkadaşı Ala ile 6 ay önce nişanlandıklarını söyledi. Çok mutlu olduğunu dile getiren Dönmez, “Evlilik teklifi yapmamıştım. Bu mutlu giden birlikteliğimizde böyle özel bir günde evliliğe ilk adımı atalım dedim. Herkes görsün ve herkes bilsin diye burayı seçtim.” diye konuştu.