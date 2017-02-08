ANKARA (AA) – Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Asım Balcı, Büyükşehir Belediyesinin kentsel dönüşüme büyük katkılar sağladıklarını belirterek, “2016 itibarıyla uygulanmakta olan kentsel dönüşüm alanımız 2 bin 890 hektar. Bu kapsamda dönüştürülecek gecekonduysa 30 bin civarında. Bugüne kadar 17 bin gecekonduyu yıktık.” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı Ankara Şehir Araştırmaları Merkezince, Gençlik Parkı Kabul Salonu’nda düzenlenen “Kentsel Dönüşüm ve Ankara Çalıştayı”nda, Ankara’daki kentsel dönüşüm uygulamaları, iyileştirme önerileri ve öngörüleri ele alındı.

Balcı, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, gecekondu sorununun kentsel dönüşüm çalışmalarını beraberinde getirdiğini, bu kapsamda Büyükşehir Belediyesinin birçok proje yürüttüğünü söyledi.

Ankara’daki kentsel dönüşüm projelerinin birçok alanda ödül aldığını belirten Balcı, “Ankara olarak biz gelişen Türkiye’nin başkentiyiz ve Türkiye’ye yakışır projelere imza atıyoruz. 2016 itibarıyla uygulanmakta olan kentsel dönüşüm alanımız 2 bin 890 hektar. Bu kapsamda dönüştürülecek gecekonduysa 30 bin civarında. Bugüne kadar 17 bin gecekonduyu yıktık. Bunun yanı sıra 2 bin 200’ü yeni teslim edilen, toplam 15 bin 500 konut ürettik.” diye konuştu.

Devam eden kentsel dönüşüm projelerinin bitmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışma yürüttüklerine işaret eden Balcı, “Şehrimizin güçlü taraflarını avantaja çevirip, zayıf taraflarını güçlendirmeyi amaçlıyoruz. İnşallah çalıştaydaki katılımcılarla bu projelerin verimliliğini artıracak yeni fikirler ortaya çıkaracak ve aksaklıkları giderecek öneriler ortaya çıkaracağız.” değerlendirmesini yaptı.