Kepek çuvalları arasında kaçak sigara sevkiyatı
– Konya’da bir kamyonda kepek çuvallarının arasına gizlenmiş 156 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
22 Ekim 2016 Cumartesi, 11:00
KONYA (AA) – Konya’da kepek yüklü bir kamyonda arama yapan polis, 156 bin paket kaçak sigara ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van’dan Konya’ya kaçak sigara getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şehrin giriş ve çıkış noktalarında uygulama noktası oluşturan polis, Mehmet D’nin (33) kullandığı 63 B 6803 plakalı kamyonu durdurdu.
Kasada arama yapan ekipler, kepek çuvallarının arasına gizlenmiş 156 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Sürücü gözaltına alındı.