Kerkük’te bozguna uğrayan Peşmerge geri çekiliyor
Irak emniyet güçleri, Kerkük’teki askeri üs ve petrol kuyularını edinmek üzere işlem başlatmıştı. Son alınan bilgilere kadar büyük petrol sahaları ve kentin sanayi bölgesi merkezi hükûmete alt güçlerin kontrolüne geçti. Bölgede yer yer çatışmalar devam ederken, peşmerge birliklerinin geri çekildiği ifade ediliyor.
BENZER HABERLER
-
Kerkük’te bozguna uğrayan Peşmerge geri çekiliyor
-
Milletvekili Altunyaldız, 8. Uluslararası Enerji ve İklim Forumuna katıldı
-
3 kovan ile işe başladı! Şimdi tam 1.5 ton bal üretiyor
-
Arka ayakları üzerinde yürüyor
-
Bin 800 yıllık ağaçtan çıkan zeytinyağı 22 bin liraya satıldı
-
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada 21 terörist etkisiz hale getirildi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
Hiç yorum yapılmamış.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA İLÇE JANDARMANIN TİTİZLİĞİ İLE KISA SÜREDE ZANLILAR YAKALANDIKonya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Konya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Alibeyhüyüğü Mahallesi’nde yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, aracın Nebahat Ulukavak’a ait olduğunu belirledi. Cesedin ise kadının, bir gündür kendisinden haber alınamayan oğlu Emre Ulukavak’a (27) ait olduğu […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.
-
05
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.