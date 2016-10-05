Kermes geliriyle iki inek alınacak

ANKARA (AA) – Türkiye Güçsüzlere ve Kimsesizlere Yardım Vakfı tarafından güçsüzler yararına kermes düzenledi.

Atatürk Parkı’ndaki kermesin açılışına, Kaymakam Suat Seyitoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Hız, Türkiye Güçsüzlere ve Kimsesizlere Yardım Vakfı Genel Başkanı Gülgen Dural, Beypazarı şube yönetimi, Muhtarlar Derneği Başkanı Nuri Arcaklıoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleriyle vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Seyitoğlu, kermes dolayısıyla alana gelen Sekli Yaşlılar Köşkü’nde kalan yaşlılarla yakından ilgilendi.

Oğlu ve kızları tarafından bakılmadığını ve terk edildiğini ifade eden F.T. adlı kadın, kendisine Güçsüzler Yurdunun sahip çıktığını söyledi.

Türkiye Güçsüzlere ve Kimsesizlere Yardım Vakfı Genel Başkanı Gülgen Dural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elde edilen gelirin tamamını vakfın giderlerine harcadıklarını söyledi.

Sekli Mahallesi’ndeki Yaşlılar Köşkü’nde 20 kişiyi ağırladıklarını dile getiren Dural, kermesin gelirinin de buraya harcanacağını söyledi.

Sekli Yaşlılar Köşkü bahçesinde bulunan iki ineğin öldüğünü anlatan Dural, “Kermesten elde edilen gelirle öncelikli olarak ölen ineklerin yerine iki tane inek alacağız. Yaşlılarımızın süte, yoğurda çok ihtiyacı var. Bu ineklerin sütünden ve yoğurdundan Yaşlılar Köşkü’nde kalanların yararlanmasını sağlayacağız. Vakıf olarak 20 çeşit gıda yapıyoruz. İneklerin sütünde de yoğurt, tereyağ elde ediyoruz. İnşallah elde edeceğimiz gelir, iki inek almamıza yeter. Çünkü ineklere çok ihtiyacımız var.” dedi.

Herkesi kermese davet eden Dural, “Bugün genç olan, inşallah yarın yaşlı olur. Ben gençliğin ne olduğunu bilirim ama gençler yaşlılığın ne olduğunu bilmiyor. Bilmesi gerektiğine inanıyorum. Herkese sağlıklı bir yaşam diliyorum. Yaşlılarımızın duasıyla çok şükür ayaktayız. Beypazarı halkını pazar gününe kadar sürecek kermesimize bekliyorum.” diye konuştu.