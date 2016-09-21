Kerry'den 'Suriye' açıklaması

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) – ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Suriye’de kritik bölgelerde uçuşların sınırlandırılmasını istedi.

Kerry, BMGK’da düzenlenen üst düzeyli Suriye toplantısında Esed rejimi ile Rusya’nın yardım görevlileri ve sivil halka yaptığı saldırılara tepki gösterdi.

Halep yakınlarında gerçekleşen hava saldırılarına işaret eden Kerry, şöyle konuştu:

“Bugün sizinle bazı gerçekleri paylaşmak istiyorum: Çatışmaların durması anlaşmasına rağmen dün akşam hava saldırısı sonucu Halep yakınlarındaki bir sağlık kuruluşunda 4 yardım görevlisi öldü. Gece bu bölgede savaş uçakları havada olan sadece iki ülke vardı, Rusya ve Suriye. Pazartesi günü ise tam yetki ve izin verilmiş insani yardım konvoyuna yönelik 2 saat süren menfur saldırıda 20 yardım görevlisi öldürüldü. Bu saldırı Suriye’ye barış getirme çalışmalarımıza ağır darbe vurdu ve Rusya ya da Esed rejiminin Cenevre’de verdikleri söze sadık kalmaları konusunda derin şüphe uyandırdı.”

‘Uçuşlara sınırlama getirmeliyiz’



Uçuşa yasak bölge taleplerine de değinen Kerry, bazı kritik bölgelerde uçuşların sınırlandırılmasını, meşru muhalefet ile El Nusra ve DAEŞ arasında ayrım yapılması gerektiğini ifade etti.

Kerry, şunları kaydetti:

“Suriye savaş uçaklarının meşru muhalefetin bulunduğu bölgelerde uçması sınırlandırılabilir. Uçuşlara sınırlama getirmeliyiz arkadaşlar. Bu Suriye rejiminin ‘El Nusra cephesiyle mücadele ediyorum’ bahanesiyle sivil hedeflere saldırmasını engeller. Hep birlikte bir an önce kritik noktalarda bulunan tüm hava araçlarının yere inmesini sağlamalıyız ve insani yardımların kesintisiz ulaşmasını temin etmeliyiz.”