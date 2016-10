Keşfedilmeyi bekleyen doğal güzellik: İkizdere

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin turizm alanında parlayan yıldızı olan Rize’nin İkizdere ilçesi, sahip olduğu doğal güzelliklerin fark edilmesi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Dünyanın en nitelikli beş termal su kaynağından bir adam başına de sahip olan ilçe, her sene katlanan rakamlarla çok sayıda turiste ev sahipliği yapıyor. Su, güneş, termal ve ormanın bir arada olduğu ilçeyi en yoğun şekilde Arap turistler ziyaret ediyor. Yaz aylarında yoğun olarak turist çeken İkizdere, sonbahar mevsiminde de aynı bir güzel. Ağaçların yapraklarının solması ile dağlarda pastel renklerin her tonunu bulmak mümkün. İlçe sınırları içerisinde bulunan onlarca şelale ise farklı bir seyir zevki sunuyor. Türkiye Turizm Derneği Başkan Yardımcısı ve ilçede yer alan RİDOS Termal Oteli’nin sahibi Kasım Ekşi, İkizdere’nin bundan böyle yılın dört mevsimi turist çektiğini belirterek, “İkizdere ilçemiz, Anzer, Ovit ve Cimil Yaylaları öncelikle olmak üzere sahip olduğu öteki doğal güzellikleri ile uyarı çekiyor. İlçemiz, Bayburt, Erzurum ve Trabzon’a hudut. Dereleri, şelaleleri ve ormanları ile harika güzelliklere sahip bir ilçe. İlçemizin en manâlı özelliklerinden bir parça başına ise dünyanın en nitelikli beş termal kaynağından birisine sahip olmamız. İlçemize gelen turist sayısı her geçen sene katlanarak artıyor. Özellikle Orta Doğu’dan gelen turistlerde fazla bir aşırılık var. Son yıllarda yılın dört mevsimi de turist çekiyoruz. Özellikle güz mevsimi turistlerimizin ilgisi çekiyor. İkizdere’nin yazı, kışı, baharı ve sonbaharı ayrı bir güzel. Benzer günde dört mevsimin yaşandığı anlar da oluyor. Ovit’te kar yağarken İkizdere’de baharın yaşanması, sahilde ise yazın etkilerini görmek olası. Dünyanın öbür bölgelerinde dört mevsimi aynı anda yaşamak mümkün olmaz” biçiminde konuştu.

Sonbahar da veda ediyor

Dönem dönem dört mevsimin benzer gün yaşanabildiği ilçede şu günlerde güz mevsiminin son günleri yaşanıyor. Kış ayları için başlatılan hazırlıklar tamamlanırken, hayvancılık yapılan ilçede hayvan sahipleri son kalan güneşli günlerden de istifade ederek hayvanlarını otlatıyor. Geçimini hayvancılık yaparak sağlayan Cemal Ekşi, dünyada cenneti bakmak isteyenleri ilçelerine gösteri ederek, “Ölmeden cenneti bakmak istiyorum diyenler İkizdere’ye gelsin. Doğa, güneş, su ve orman tümü iç içe. Dört mevsim farklı bir hoş” dedi.

Göktürk Fırat – Hasan Fehmi Demir