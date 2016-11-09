ANKARA (AA) – Nallıhan Kaymakamı İsmail Altan Demirayak, “Keşfedilmeyi Bekleyen Hazine” projesi kapsamında yeni atölye kurmak için 7 ipek bez dokuma tezgâhı satın aldıklarını söyledi.

Kaymakam Demirayak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nallıhan Kalkınma Vakfı aracılığıyla ilçede birçok projenin sürdürüldüğünü, bu projelerden birinin de “Keşfedilmeyi Bekleyen Hazine” olduğunu belirtti.

“Keşfedilmeyi Bekleyen Hazine” projesi kapsamında yeni ipek bez dokuma tezgahı atölyeleri oluşturulmasının hedeflendiğini ifade eden Kamakam Demirayak, bu doğrultuda Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde 7 dokuma tezgahı yaptırarak ilçeye getirdiklerini aktardı.

Demirayak, yenileriyle birlikte 12’ye çıkan tezgâhların tarihi Kocahan’daki atölyelere kurulduğunu, tezgahlarda çalışacak kadınların kısa sürede iş başı yapacaklarını bilgisini vererek, şunları söyledi:

“Atölyelerde, yöreye has bezler ve kumaşlar dokunacak. Proje sayesinde Nallıhan ilçesinde dokumacılığı yaygınlaştırmaya çalışırken diğer yandan da kadınlar gelir elde etme imkanı sağlanacak. Nallıhan ilçesinde çok sayıda proje hayata geçirdik ve hapsi ilçe halkına önemli katkı sağladı. İlçe halkına bir şeyler kazandırabiliyorsak ne mutlu bize.”